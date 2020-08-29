Altay'ın Afyon kampında Gençer Cansev'den kötü haber geldi. Stoper oyuncunun sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu bildirildi. Gençer, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'la oynan kupa maçında yine aynı sakatlığı yaşamış ve 9 ay sahalardan ayrı kalmıştı. Tecrübeli oyuncu yine aynı bölgeden sakatlandı. Gençer'in bu hafta ameliyat olacağı açıklandı. Gençer'in sakatlanmasının ardından yönetim, geçen ikinci yarı Altay forması giyen Abdulhamit Yıldız ile yeniden anlaştı. Geçen Gençer'den kötü haber Abdulhamit geri döndü sezonun devre arasında Fatih Karagümrük'ten gelen Abdülhamit dün İzmir ekibinin Afyon kampına katıldı.