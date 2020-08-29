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Haberler Spor Menemenspor’da 2 futbolcu daha profesyonel oldu

’da 2 futbolcu daha profesyonel oldu

Son dakika... , altyapısından yetiştirdiği ve ile 5’er yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı.

Menemenspor’da 2 futbolcu daha profesyonel oldu

29.08.2020, 15:16

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, geçtiğimiz günlerde 3 altyapı oyuncusuyla 5'er yılık sözleşme imzalayarak genç oyuncularını profesyonelliğe adım attırmıştı.

Sarı-lacivertliler, 2 altyapı oyuncusunu daha profesyonel yaptı. İzmir ekibi, Hejar Tan ve Emir Erçevik ile Afyon kampında 5'er yıllık sözleşme imzalarken, genç oyuncularına sarı-lacivertli forma altında başarılar diledi.
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