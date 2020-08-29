Valencia F.Bahçe’de

TRANSFERİN şampiyonu Fenerbahçe, Enner Valencia'yla sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-lacvertliler, son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 30 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu ile 3 yıllık mukavele yaptı. Kariyerinde İngiltere Premier Lig'de West Ham United ve Everton'da forma giyen Enner Valencia, bu takımlar ile çıktığı 75 lig müsabakasında 11 gol attı. Temmuz 2017'de Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'e transfer olan tecrübeli futbolcu, burada da 96 lig müsabakasında 30 kez fileleri havalandırdı. Ekvador Milli Takımı'nın da formasını terleten Enner Valencia, 54 karşılaşmada 31 kez gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve dün sağlık kontrolünden geçen Valencia, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

'ŞAMPİYONLUK İÇİN BURADAYIM'

ENNER Valencia, "Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak. Fenerbahçe'ye gelmem için çok sayıda mesaj atan taraftarlarımızın tümüne şükranlarımı iletiyorum" diye konuştu.