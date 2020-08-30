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Haberler Spor 94. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!

94. 'nun kazananı belli oldu!

At yarışlarında 94. 'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call To Victory" adlı safkan kazandı.

94. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!

30.08.2020, 17:30 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020,17:43

Gazi Koşusu'na bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyirci alınmadı. Her sene Veliefendi Hipodromu'nda festival havasında gerçekleştirilen ve yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği "Derbi" bu sene seyirciden mahrum düzenlendi.

94. Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu 1 numaralı Call to Victory, Jokey Ahmet Çelik ile kazandı.

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