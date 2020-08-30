94. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!

Gazi Koşusu'na bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyirci alınmadı. Her sene Veliefendi Hipodromu'nda festival havasında gerçekleştirilen ve yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği "Derbi" bu sene seyirciden mahrum düzenlendi.

94. Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu 1 numaralı Call to Victory, Jokey Ahmet Çelik ile kazandı.