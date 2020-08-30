Akhisarspor’da Soumah sürprizi

TFF 1. Lig'de eski yabancı futbolcularına olan 1.1 milyon Euro kesinleşmiş borcu nedeniyle FIFA'dana gelen transfer yasağını kaldıramayan Akhisarspor'da Gineli ön libero Alseny Pipa Soumah, göze girmeye çalışıyor. Geçen sezon başında Akhisar altyapısına transfer edilen 22 yaşında, 1.74 metre boyundaki oyuncu sezon boyunca A takımla antrenman yaptı. Ekim 2019'da filiz lisans çıkartılıp U19 Elit Ligi'nde 3 maçta yeşil-siyahlı formayı giyen Soumah, takımla çalışmalarını sürdürüyor. Uzun süredir A takımda oynama şansı bekleyen genç futbolcu, teknik heyetten geçer not alıp yetiştiricilik sorunu da çözülürse profesyonel yapılacak. Daha önce ülkesinde Atouga ve Portekiz'de Arouca ekiplerinin kadrolarında yer alan Soumah, Gine U-17 Milli Takımı'nda 6 kez oynadı. Yeni sezon öncesi henüz hiçbir yabancı futbolcunun ayrılmadığı Akhisarspor'da yönetim Lukac, Vrsajevic, Cocalic ve Bjarnason'la yeniden anlaşmıştı. Rotman ve kulüp bulması istenen Cikalleshi'nin durumu belirsizliğini koruyor.

KENAN MOLLA