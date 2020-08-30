Evliya Çelebi Somaspor

3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Somaspor'u zorlu bir yol haritası bekliyor. Geçen sezondan 4 rakibiyle aynı guruba düşen siyah-beyazlıları, 12 yeni rakibi bekliyor. Batman Petrolspor, Gölcükspor, Altındağspor ve Osmaniye Futbol A.Ş.'yle aynı gruba düşen Siyah İnciler, bu sezon 25 bin 718 kilometre yol kat edecek. Somaspor, geçen sezon 25 bin 480 kilometre yol yapmıştı.

14 AYRI KENTTEN 16 RAKİP TAKIM

Türkiye'nin 14 ayrı ilinden 16 rakibiyle şampiyonluk savaşı verecek Somaspor'un, en yakın deplasmanı İzmir, en uzun deplasmanı da Şırnak. Geçen sezon kapısından döndüğü 2. lig'e bu yıl çıkmakta kararlı olan Somaspor, bu sezon Cizrespor (3154 km, 37 saat), Batman Petrolspor (3028 km, 34 saat), Arhavispor (2940 km, 33 saat), Elazığ Karakoçan FK (2740 km, 32 saat), Çarşambaspor (2050 km, 24 saat), Erbaaspor (1998 km, 28 saat), Osmaniye Futbol A.Ş (2016 km, 23 saat), İçel İdmanyurdu (1720 km, 21 saat), Altındağspor (1194 km, 15 saat), Çatalcaspor (876 km, 11 saat), Şile Yıldızspor (810 km, 11 saat), Esenler Erokspor (800 km, 11 saat), Isparta 32 Spor (740 km, 9 saat), Yalovaspor (696 km, 8 saat), Gölcükspor (684 km, 8 saat), Karşıyaka (272 km, 4 saat) ile 3. Lig 3. Grup'ta rakip olacak.

ÜMİT YÖNEY