Kartal’da trafik yoğun

Şampiyonlar Ligi hayallerine veda etmesi sonucu takviye çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta tam bir transfer trafiği yaşanıyor. Önceki gün Yeni Malatyaspor'dan Gökhan Töre, Stoke City'den Badou Ndiaye ve A.Madrid'ten Francisco Montero ile el sıkışan siyah-beyazlılar için dün de flaş iddialar ortaya atıldı. Kartal'ın ön libero konusunda Ndiaye haricinde Benfica'da forma giyen Alfa Semedo'yu da listesine aldığı bildirildi. Aynı zamanda stoperde forma giyebilen Semedo için bu hafta bir hamle yapılacak.

ADAMA SOUMAORO SESLERİ

Siyah-beyazlılar Lille forması giyen stoper Adama Soumaoro için de görüşmelere başladı. 28 yaşındaki Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezonu Genoa'da kiralık olarak geçirmişti. Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından yeni bir sağ bek arayışına giren siyah beyazlılar, kısa süre önce gündemine gelen Roma'da forma giyen Davide Santon'u da renklerine bağlama planları yapıyor. Yıldız futbolcu Beşiktaş'tan 3 yıllık kontrat istiyor.