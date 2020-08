Akhisarspor’da Kavçak umutlu

TFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi 7 as futbolcunun ayrıldığı, Cikalleshi'nin de ayrılmasının beklendiği Akhisarspor'da, 1 yıllık aranın ardından yuvaya dönen teknik direktör Cem Kavçak, tecrübelilerle gençleri harmanladıkları kadronun da hedefe ulaşmaya yeteceğini söyledi. Geçen sezon Süper Lig'e dönmeyi Play- Off'ta ıskalayan yeşil-siyahlılarda transfer yasağının açılması zor ihtimal olarak görülürken Kavçak, "Geçen sezon şişkin bir kadro vardı. Takımdan ayrılan isimler oldu. Kulüp menfaatleri doğrultusunda birkaç futbolcuyla daha yollar ayrılabilir. Kadro planlamasını yaparken her bölgede an az bir tecrübeli, bir de genç oyuncu olmasına dikkat ettik. Halen iyi oyunculara sahibiz. Gençlerden de çok umutluyuz, geçen sezon kaçan hedefe yeni sezonda ulaşmak istiyoruz" dedi. Kavçak şöyle konuştu: "Transfer yasağının açılması zor görünüyor. Zorlu dönemde sorumluluk alarak kulübüme döndüm. Sahada takımımız terini son damlasına kadar akıtacak. Ancak camianın biraz daha kenetlenmesi, Akhisarspor'a daha fazla destek verilmesi lazım. Takımda kalan futbolcularımızın da bizden beklentileri var. Şimdi destek zamanı, kenetlenme zamanı."

KENAN MOLLA