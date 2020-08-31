Bal-Kes’in neferi Bilalli

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, geçtiğimiz sezon amatör olarak kadrosuna kattığı Oltion Bilalli ile profesyonel olarak sözleşme imzaladı. Performansı merak konusu olan Kosovalı genç yetenek, "Balıkesirspor'da olduğum için mutluyum. Umarım bu sezon takımın hedefe ulaşmasına katkı sağlarım" diye konuştu. Elit U-19 Ligi'nde Balıkesirspor forması ile 4 maça çıkan ve 3 gol kaydeden 18 yaşındaki Bilalli, Beselidhja Futbol Okulu'nda futbol oynarken Galatasaray Futbol Akademisi tarafından keşfedilmiş.



'BENİM İÇİN ŞANS'

Galatasaray'ın altyapısıyla antrenmanlara çıkan ve dostluk maçları da oynayan genç yetenek, Balıkesirspor'dan gelen teklifi kabul ettiği için ne kadar doğru bir karar verdiğini söyledi. Balıkesirspor'un kendisi için bir şans olduğunu ifade eden Bilalli, A Takım ile antrenmanlara çıkıp altyapıda maç oynamanın kendisi için bir şans olduğunu dile getirdi: "Balıkesirspor'u menajerim yüzünden seçtim ve o dönem teknik direktör olan Ramazan Kurşunlu da burada oynamamı istedi. Ben de benim için daha iyi bir şans olduğunu düşündüm ve teklifi kabul ettim. A Takım ile antrenmanlara çıkıp altyapıda maç yapmak benim için bir avantajdı ve şimdi burada olduğum için çok mutluyum. Kendimi geliştirip Süper Lig'de oynamak istiyorum."





'ELİMDEN GELENİ YAPACAGIM'

Balıkesirspor U-19 Takımı'yla 4 maça çıkan ve profesyonel olmak için 6 ay bekleyen Oltion Bilalli, "Profesyonel olmak için 6 ay bekledim ve şimdi bu sezon oynayacağım için mutlu ve heyecanlıyım. Umarım sezonu en iyi şekilde geçiririz. Balıkesirspor için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Her zamankinden daha çok çalışmalıyım. Umarım bu sezon iyi bir performans gösteririm ve takımın hedefe ulaşmasına yardım ederim" dedi.

ÜMİT YÖNEY