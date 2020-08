Gazi koşusu Call To Victory’nin

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen 94. Gazi Koşusu'nda heyecan fırtınası yaşandı ve Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu ,Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı safkan Call To Victory 2.30.18'lik derecesiyle mutlu sona ulaştı. Üst üste 6. kez Gazi Koşusu'nu kazanan Ahmet Çelik, dünkü sonuçla elinde tuttuğu rekoru geliştirdi.



İKİNCİ LORO OF GAME OLDU

Tecrübeli jokey, geçen sene yapılan 93. Gazi Koşusu'nu da "The Last Romance" isimli safkanla kazanmıştı. Yarışta kupayı müzesine götüren safkan sahibine kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi ve yetiştiricilik primleri ile birlikte toplam birlikte 2 milyon 958 bin 375 lira kazandırdı. Yarışta ikinciliği 2.30.55'lik derecesiyle "Lord Of Game" adlı tay, üçüncülüğü 2.31.24'lük derecesiyle "Kingsman" adlı safkan elde etti. Gazi Koşusu'nda dördüncülüğe ise 2.31.49'lük derecesiyle "Coach" isimli at ulaştı.



BİRİNCİYE 1 MİLYON 750 BİN

Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 1 milyon 750 bin lira olarak belirlendi. Koşuda ikinciye 700 bin, üçüncüye 350 bin, dördüncüye 175 bin ve beşinci safkana ise 87 bin 500 lira ikramiye ödendi. "Call To Victory" adlı safkanın sahibi Ayşegül Kurtel'e ödülünü Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz takdim etti.



"YENİLGİYİ UNUTTUK"

94. Gazi Koşusu'nu Call To Victory ile 6. kez üst üste kazanan jokey Ahmet Çelik yarış sonrası önemli açıklamalar yaptı. Başarılı jokey, "Bu yarışta strateji değişikliğine gittim. Atımın gücünü bildiği için ona çok güvendim. Call To Victory ile yenilgiyi unuttuk. Elbet bizleri de bir gün geçen olacak ancak o gün bugün değildi. Anlamlı yarışı üst üste 6. kez kazandığı için çok mutluyum. Bu kupayı, çocuklarıma, eşime, aileme ve yarış camiasındaki emekçi arkadaşlarıma hediye ediyorum" ifadelerini kullandı.