Kızılcabölük kapış kapış

Denizli'nin profesyonel liglerdeki ikinci temsilcisi olan 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor'da ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. İskelet kadroyu oluşturan isimlerden 11 futbolcu takımdan ayrıldı, kadroda değişim başladı.



'GECE GÜNDÜZ KULÜPTEYİZ'

Geçen sezon 14 maçta kaleyi koruyan Amaç Ulaş Bayram Arnavutköyspor'a, 25'er maçta oynayan isimlerden Ali Helvacı Kestelspor'a, İlyas Ural Nevşehirspor'a, Emre İşçiler Manisa'nın BAL'daki temsilcisi Yunus Emre Belediyespor'a, 20 maç oynayan ve 2 gol atan Mustafa Altun Osmaniyespor'a, 17 maçta forma giyen Ercan Karaca BAL'dan 3. Lig'e çıkan Bursa Yıldırımspor'a, kaptan Tayfun Vurgun de Esenler Erokspor'a transfer oldular. Teknik direktör Ali yalçın, geçen sezon oynadıkları 4-2-3-1 sistemindeki oyun tarzında ilerdeki üçlüden Emre, Ali ve Mustafa'nın takımdan ayrıldığını belirterek, "Kızılcabölükspor'da oynayan futbolcular hep değer kazandı. Geldikleri fiyatın 3-4 misline transfer olanlar var. Allah yollarını açık etsin. Liglerin başlamasına az bir süre kala iki ayağımız bir pabuca girdi. Belirsizlik nedeniyle 2 hafta geç başladık. Bir yandan iç ve dış transfer, diğer yandan sezon hazırlıkları nedeniyle gece gündüz kulüpteyiz" dedi. Öte yandan gelecek sezon kulübü devir almaya hazırlanan Altınordu kulübünden 3 genç futbolcu sarı-kırmızılı takımla yeni sezon çalışmalarına başladı.

SEBAHATTİN ALP