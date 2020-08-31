Kuşadası’nda BAL coskusu yasanıyor

TFF kararıyla Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) alınan Kuşadası Gençlikspor'da büyük sevinç yaşanıyor. Kulüp başkanı Yaser Doğan, şimdiki hedeflerinin ise 3. Lig olduğunu söyledi. İlçede BAL bayramı yaşanıyor. Doğan, alınan kararın adaletli bir karar olduğunu ve kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Normal sezonda ligimizi 1. bitirmiştik ve Play-Off maçları oynuyorduk. Ancak korona virüs salgınıyla maçlar durduruldu, sonra da iptal edildi. Bu belirsizliğin ardından federasyonun aldığı karar bizleri çok mutlu etti. Göreve gelirken ilk hedefimiz BAL'a yükselmekti. Şimdiki hedefimiz ise 3. Lig'de yer almak. Bunun için çalışmalarımıza hemen başladık" dedi.

İHSAN KARATAŞ