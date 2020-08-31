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Haberler Spor Sökespor Taraftar Kartı’na yoğun ilgi

Sökespor Taraftar Kartı’na yoğun ilgi

Sökespor Taraftar Kartı’na yoğun ilgi
Giriş Tarihi: 31.8.2020

BAL temsilcisi Sökespor'da transfer çalışmaları devam ederken kulüp başkanı Onur Kara ve yönetimi, kulübe maddi destek bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. İşadamı Rıdvan Eşin'in isim sponsoru olduğu kırmızı-lacivertiler, taraftarların da desteğini alabilmek amacıyla taraftar kart bastırdı. Taraftarlar, 30 liralık taraftar kartlarından alarak hem kulübe destek oluyor hem de motosiklet, bisiklet, tablet, forma, atkı ve sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalıyor. İlçedeki mağazalarda satışa çıkartılan taraftar kartlarına Sökeliler yoğun ilgi gösterdi. Öte yandan eski başkan ve Söke Belediye meclis üyesi Fuat Evren Gül kulübe 10 bin lira bağışta bulunup protokol tribünündeki yerini aldı.

İHSAN KARATAŞ

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