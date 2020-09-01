Arkas tutulmuyor

AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu ilk maçında Arkas Spor, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin setleri 25-20, 25-20, 26-28 ve 25-22 sonuçlandı. Karşılaşmaya iyi başlayan mavi-beyazlılar, teknik molalarını önde geçtiği ilk iki setide aynı skorla 25-20 galip kapattı ve 2-0 öne geçti. Üçüncü sette toparlanan Afyon temsilcisi, çekişmeli geçen seti 28-26 kazanarak tdurumu 2-1'e getirdi.



YARIN BURSA BŞB İLE OYNAYACAK

Dördüncü sette oyun üstünlüğünü yeniden alan İzmir ekibi, seti 25-22 maçı da 3-1 kazandı. Arkas Spor B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor ile saat 15.30'da karşılaşacak ve mücadeleyi TRT Spor 2 canlı yayınlanacak. Afyon Belediye Yüntaş ise bugün Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.