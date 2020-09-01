Federasyon ilk 4 haftayı açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Süper Lig, 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de oynanacak olan Çaykur Rizespor- Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak. Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor- Beşiktaş mücadelesi, 13 Eylül Pazar saat 20.00'de oynanacak. 3. haftadaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ise 27 Eylül Pazar saat 19.00'da. Süper Lig'de ilk haftanın programı şu şekilde: 11 Eylül Cuma 20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe, 12 Eylül Cumartesi 17.00 DG Sivasspor- Alanyaspor, Karagümrük-Yeni Malatya, 20.00 Göztepe-Denizlispor, Galatasaray- Gaziantep FK, 13 Eylül Pazar 17.00 Ankaragücü-BB Erzurumspor, Kayserispor- Kasımpaşa, 20.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği, Trabzonspor-Beşiktaş, 14 Eylül Pazar 20.00 Hatayspor-Başakşehir.