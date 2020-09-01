Menemen’de Ngoo tamam

TFF 1. Lig'de sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Ekol Göz Menemenspor aradığı forvetine kavuştu. Sarı-lacivertliler listesinde olan Nijerya asıllı İngiliz vatandaşı Michael Ngoo ile el sıkıştı. Günlerdir süren görüşmeler olumlu sonuçlandı. Forvet hattında görev yapan 27 yaşındaki futbolcu dün sarı-lacivertli ekibin Afyonkarahisar kampına katıldı. Başarılı oyuncu geçen sezon Arnavutluk liginde Tirana formasıyla ligde görev yaptığı 31 lig karşılaşmasında 13 kez rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi. Liverpool'un altyapısında yetişen Ngoo kariyerinde Hearts, Yeovil, Kilmarnock, Oldham Athletic, Bromley ve son olarak Tirana kulüplerinde top koşturdu.



161 KARŞILAŞMADA 45 GOL ATTI

TECRÜBELİ futbolcu profesyonel olarak sahaya çıktığı 161 karşılaşmada 45 kez rakip fileleri havalandırdı. Yıldız forvet oyuncusu ve 35 de asist yaptı.