Fethiye Belediye’de Erdem İlter tamam

TBL'DE yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi ve Play-Off'a kalmayı hedefleyen Fethiye Belediyespor, bir transfer daha yaptı. Lacivert-beyazlılar, geçen sezon Akhisar Belediyespor'da forma giyen Erdem İlter'i kadrosuna kattı. 1990 doğumlu, 1.88 metre boyundaki guard Erdem yarıda kalan 2019- 2020 sezonunda Akhisar Belediye formasıyla ortalama 18.06 dakika oyunda kalırken, 6.38 sayı, 1.92 ribaunt, 2.79 asist, 0.71 top çalma, 1.08 top kaybı ortalamalarını yakaladı. Öte yandan Tufan Önen takımın yeni kaptanı oldu. Altyapıdan Ata Yılmaz Cura (18), Ömer Atlı (17), İbrahim Kurt (17) ve Kağan Bayındır (16) A takımla antrenmana çıkarken, Kosova'dan Ergin Grosha'yla da prensipte anlaşıldı.

ERDOĞAN CANKUŞ