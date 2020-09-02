Gördes’e muhteşem tesis yolda

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilatı ve Gördes Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen yarı olimpik yüzme havuzu, aquapark ve çevre düzenlemesi projesinde inşaat çalışmaları tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, 3 milyon 775 bin lira bedelle hazırlanan projeye 1 milyon 500 bin TL'lik destek verdi. Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Mustafa Gün, AYKOME Şube Müdürlüğü ve ilçede elektrik dağıtımı yapan firmanın yetkilileri ile birlikte projeyi inceledi. 2018 yılında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol tarafından imzalar atılmıştı.

'İLÇEYE ÇOK ÖNEMLİ YATIRIM'

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilatı ve Gördes Belediyesi'nin koordineli çalışmaları ile hazırlanan projenin inşaat çalışmalarının tamamlandığını belirten Topkaya, "Yarı olimpik yüzme havuzu ve aquapark, yetişkin yüzme havuzu ve çocuk yüzme havuzu, kafeterya, kır düğün salonu ve oyun parkı gibi çeşitli donatı alanlarının bulunduğu bu önemli yatırım, artık tamamlandı. Kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Gördes halkının ihtiyacı olan, gençlerin ve çocukların sporla entegre bir yaşam sürmelerine olanak sağlayacak olan bu projenin hayırlı olmasını diliyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün spor kenti hedefi doğrultusunda bir ilçeye daha değer katacak, fark yaratacak bir proje kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK