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Haberler Spor Lionel Messi’ye ceza verilecek

Lionel Messi’ye ceza verilecek

Lionel Messi’ye ceza verilecek
Giriş Tarihi: 2.9.2020

BARCELONA ile Arjantinli yıldız Lionel Messi arasındaki kriz devam ediyor. Takımının korona virüsü testine katılmayan Messi, ilk antrenmana da çıkmadı. Böylece Barcelona yönetimi, Messi'ye tarihi bir para cezası vermeye hak kazanmış oldu. İngiliz ekibi Manchester City'ye bonservis bedeli olmadan gitmenin hesaplarını yapan yıldız futbolcuya, Barcelona yönetiminin 1 milyon 250 bin Euro para cezası kesme hakkı bulunuyor.

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