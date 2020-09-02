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Haberler Spor Manisa’da kaptan Nizamettin iddialı

’da kaptan Nizamettin iddialı

Manisa’da kaptan Nizamettin iddialı
Giriş Tarihi: 2.9.2020

2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün kaptanı Nizamettin Çalışkan, "Manisa FK'nın hedefi hep üst sıralar. Biz de bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Manisa'da olmaktan dolayı da çok mutluyum" dedi. Afyonkarahisar kampından yeni sezonla ilgili mesajlar veren Nizamettin, "Serkan Özbalta hocamız ve takım arkadaşlarımızla çok iyi bir aile olduk. Yeni sezona çok iyi hazırlanıyoruz. Manisa Futbol Kulübünün hedefi hep üst sıralar. Biz de bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Manisa'da olmaktan ve Manisa FK forması giymekten dolayı mutluyum. Bu kentin bende yeri özel. Manisa şehrini üst liglere taşımak için savaşacağız. Bu sezonda da en büyük destekçimiz taraftarılarımız olacak. Güzel bir futbol izletmek istiyoruz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK

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