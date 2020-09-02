Muğla gaza bastı

3. Lig ekiplerinden Muğlaspor'da Hasan Şermet'ten boşalan teknik direktörlük görevine Egemen Urhan getirildi. Yeşil-beyazlı kulüpte daha öncede antrenör ve teknik adam olarak görev yapan 38 yaşındaki Urhan, başkan vekili Hüseyin Nizamoğlu'nun katıldığı törenle sözleşme imzaladı. Nizamoğlu, bu birlikteliğin yeşil-beyazlı camiaya hayırlı olmasını dileyerek, Urhan ve ekibine başarılar diledi. Muğla doğumlu genç teknik adam, teknik adamlık kariyerine Muğlaspor'da başlarken, Aydınspor 1923, Turgutreis Belediyespor, Ortaca Belediyespor, Bağcılar SK, Ortaca Belediyespor, Tokatspor, Batman Petrol, Didim Belediyespor, Karşıyaka ve Yatağanspor'da görev yaptı.

İKİ KAPTAN YUVAYA DÖNDÜ

Muğlaspor, dümene Egemen Urhan'ı geçirmesinin ardından transferde atağa kalktı. Daha önceki yıllarda Muğlaspor'da kaptanlık yapan sol bek Polat Ertek ile kanat oyuncusu Süleyman Çelik sözleşme imzaladı. Köyceğiz, Marmaris, Nazilli Belediyespor, Muğlaspor'da amatör olarak oynayan, 2016'da yeşil-beyazlı takımda profesyonel imzayı atan 26 yaşındaki Polat, Başkent Akademi ve Kızılcabölükspor'da görev yaptı, kariyerinde 221 maçta oynadı, 22 gol attı. Bodrumspor, Muğlaspor, Marmaris'te amatör olarak oynayan ve 2016'da yeşil-beyazlı kulüpte progesyonel olan 28 yaşındaki Süleyman, Yatağanspor, Tavşanlı Linyit, Didim Belediyespor, Yıldızspor ve Kestelspor'da oynadı, futbol yaşamında 166 maça çıktı, 24 gol kaydetti.

ADEM ÜLKER