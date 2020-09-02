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Haberler Spor Yalıkavak’a saha müjdesi

’a saha müjdesi

Yalıkavak’a saha müjdesi
Giriş Tarihi: 2.9.2020

KADINLAR Hentbol Süper Ligi ekiplerinden Yalıkavakspor, 27 Eylül'de başlaması planlan yeni sezon için hazırlıklarının startını antrenör Kıvanç Özcan nezaretinde verdi. Yeni sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa EHF Kupası olmak üzere üç kulvarda mücadele etmeye hazırlanan mavi-beyazlı takımın antrenmanını Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ziyaret etti. Yaptığı yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren hentbol takımının geçen sezon elde ettiği başarından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden başkan Aras, Bodrum'un isminin Avrupa'da temsil edilecek olmasının çok önemli olduğunu ve elde edilen başarıdan ortaya çıkan sinerjinin oyunculara destek olarak geri döndüğünü söyledi.

'ROL MODEL OLUYORSUNUZ'
Antrenman için Yalıkavak'tan Gümbet Mahallesi'ne gidip gelmek zorunda kalan takıma müjdeli bir haber veren başkan Aras, "Proje çalışmasını fitness salonunu kısa bir süre kazandıracağız. Yapacağımız antrenman bölgemizdeki gençlerimizi olacağız" diye konuştu.

'BAŞARINIZ DEĞERLİ'
KADINLARIN içinde olduğu bu spora destek olmak bizler için çok değerli. Sizlerin sahada verdiği mücadele, elde ettiğiniz başarılar genç kızlarımıza, kadınlarımıza, annelerimize büyük bir cesaret ve güç verecektir. Başarınız sadece sportif bir başarı değil büyük bir etki yaratan bir başarı. Özgüveninizi yansıttığınız sahada sizleri izleyen çocuklara büyük bir rol model oluyorsunuz" dedi.

SERVET SARUN

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