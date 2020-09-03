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kupada mutlu

AXA B Grubu 2. maçında Büyükşehir’i 3-0 yenen temsilcisi adını son 8 takım arasına yazdırmayı bildi.

ARKAS SPOR kupada mutlu
Giriş Tarihi: 3.9.2020

AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu 2. maçında Bursa Büyükşehir Belediye'yi 3-0 yenen Arkas Spor tur atlayarak adını son 8 takım arasına yazdırdı. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin ilk setinde ekipler başa baş bir oyun ortaya koydu. 27 dakika süren bölümde Arkas Spor 25-19 önde tamamladı ve skoru 1-0 yaptı. İkinci sette İzmir ekibi rakibine karşı file üstünde başarılı bir oyun ortaya koydu. 28 dakikada geçilen bu seti mavi-beyazlılar 25-17 aldı ve skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette Bursa Büyükşehir Belediyespor maça ortak olma istedi. Ancak Arkas Spor tecrübesini kullanarak 31 dakika süren seti 25-17, 86 dakika süren karşılaşmayı da 3-0 kazanmayı başardı. Grubunda 2'de 2 yapan Arkas Spor adını son 8'e yazdırdı.

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