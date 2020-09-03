Geçen sezon Play-Off oynayan takımın başarılı isimlerinden olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed'le nikah tazeleyen yeşil-beyazlılar, 2 yıl önce kadroda yer alan 27 yaşındaki orta saha Zeki'ye imza attırdı.
Kariyerinde 1. Lig'de 23, 2. Lig'de 11, 3. Lig'de 153 maçta forma giyen Zeki için düzenlenen imza törenine Başkan Vekili Hüseyin Nizamoğlu ile Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Hakan Özcan katıldı.
Muğlaspor'da 2 imza daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.