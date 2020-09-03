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Muğlaspor'da 2 imza daha

TFF 3. Lig'de Başkan Erol Kapiz'in güven tazelediği kongrenin ardından transfere yönelip daha önce takımda forma giymiş Muğlalı isimleri bünyesine katan Muğlaspor, iç transferde Muhammed Emel'in sözleşmesini yenilerken Fatsa Belediyespor'dan Zeki Sinanoğlu'nu da yuvaya döndürdü.

03.09.2020, 12:26