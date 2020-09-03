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Haberler Spor Türkiye 0-1 Macaristan l MAÇ SONUCU

0-1 l MAÇ SONUCU

Uluslar Ligi B Ligi 3. grupta mücadele eden A 'ımız gruptaki ilk maçında ile karşı karşıy geldi. Sivas'ta oynanan karşılaşmada milliler mücadeleden 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Türkiye 0-1 Macaristan l MAÇ SONUCU

03.09.2020, 21:16 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020,23:42

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile karşı karşıya geldi. İlk 45 dakikası golsüz beraberlikle sonuçlanan mücadelede gol sessizliği 80. dakikada bozuldu. Macaristan'ın 19 yaşındaki genç oyuncusu Szoboszlai'nin uzaktan şutuyla geriye düşen millilerimiz bu skorla mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

Grubun bir diğer mücadelesinde ise Rusya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Karşılaşma Rusya'nın 3-1 üstünlüğü ile sona ererken, B Ligi 3. Grup'ta liderlik koltuğuna oturdu.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Kaan, Çağlar, Mert Müldür, Merih, Umut, Mert Hakan, Hakan, Emre, Ahmed, Burak

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai

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