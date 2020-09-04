Denizlispor bombalıyor

SÜPER Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Yukatel Denizlispor transferde oldukça hareketli günler yaşıyor. Yeşil-siyahlılar bir dönem Arsenal forması da giyen Toulouse'den Fransız golcü Yaya Sanogo'ya kanca attı. Fransa 2. Lig takımlarından Toulouse ile sözleşmesi biten Yaya Sanogo'yla yapılan ön görüşme son derece olumlu geçti. 27 yaşındaki yıldızın kısa süre içinde kararını vereceği bildirildi. Geçen sezon 15 lig maçında 3 gol atıp, 1 de asist yapan 27 yaşındaki futbolcu Arsenal, Crystal Palace, Ajax, Charlton Athletic gibi takımların da formasını giymişti. Tecrübeli forvet kariyerinde 148 karşılaşmaya çıktı, 36 gol attı, 9 da asist yaptı.



NİASSE İÇİN PAZARLIK

YUKATEL Denizlispor, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen ve bonservisi elinde olan Oumar Niasse'yle temaslarını sürdürüyor. Akhisar'da yıldızı parlayan ve L.Moskova'ya transfer olduktan sonra 17.9 milyon Euro'ya Everton'a giden Niasse'nin Horoz'dan 1.5 milyon Euro istediği bildirildi.