Dünyalar bizim olacak

Normalleşme sürecinin ardından Uluslararası Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS), yeni şampiyona takvimlerini açıklaması ile Ege Sualtı Sporları Kulübü de (Ege SAS) yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sualtı Ragbisi U18 ve U24 Açık Avrupa Şampiyonası, 09-13 Eylül 2021 tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek. 18 ve 24 yaş altı kategorilerde düzenlenecek olan bu şampiyona, Sualtı Ragbisi branşında ülkemizin ev sahipliği yapacağı ilk uluslararası şampiyona olacak.



HEDEFİMİZ DAHA BÜYÜK BAŞARILAR

124 sporcu ve 8 antrenör ile 2021 sezonu içindeki "Sualtı Ragbisi Gençler Dünya Şampiyonası" hazırlıklarına devam eden Ege SAS, pandemi sürecinde uyulması gereken kurallara da eksiksiz uyuyor. Ege Sualtı Sporları Kulübü Başkanı ve sualtı ragbisi milli takım antrenörü Tarkan Laleli ile sportif direktör ve paletli yüzme milli takım antrenörü Özgür Alemdar, "Sualtı Ragbisi Avrupa Şampiyonluğu unvanını milli takımımız ile katıldığımız her kategoride elde etmek, bayrağımızı defalarca kez göndere çekmek istiyoruz. Bu amaçla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.