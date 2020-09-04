İzmir filede tam yol

VOLEYBOL Efeler Ligi'ndeki İzmir temsilcileri Arkasspor ve TFL Altekma, sezon öncesi düzenlenen AXA Sigorta Kupa Voley'de tur atlayarak isimlerini son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Arkasspor, Bursa'daki grubunda Afyon Yüntaş'ı 3-1, Bursa BŞB'yi 3-0 yenerek tur atladı.

Ligin yeni ekibi TFL Altekma ise İstanbul'un ev sahipliğindeki grubunda ilk maçta F.Bahçe'ye 3-1 yenilmesine rağmen İstanbul Büyükşehir'i 3-2, İnegöl Belediyespor'u 3-1 yenerek son 8'e kaldı. Lig öncesi olumlu sinyaller veren Altekma'da Başkan Melih Sebastien Durmuş, "Sahada yüreğini ortaya koyan, son topa kadar mücadele eden iyi bir takım oluşturduk ve hak ederek çeyrek finale yükseldik.

Yolun henüz başındayız ancak takımımızın ortaya koyduğu mücadele bizleri oldukça memnun etti" diye konuştu.