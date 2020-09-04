Menemenspor Göz-Göz hattı

TFF 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Ekol Göz Menemenspor, Göztepe'nin stoperi Hakan Çinemre'yi renklerine katmak için girişimlere başladı. Savunma hattında Trtovac, Ali Keten ve Ercan Coşkun ile yollarını ayıran sarılacivertliler, İzmir'in Süper Lig ekibi Göztepe'nin genç savunma oyuncusu Hakan Çinemre için sarıkırmızılı ekibin kurmaylarıyla masaya oturacak. İki İzmir ekibinde Afyonkarahisar'da kamp yaptığı için bu transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Ekol Göz Menemenspor'un Hakan Çinemre'yi kiralık olarak almak istediği öğrenildi.

YUSUF TALUM'U KİRALADI

EKOL Göz Menemenspor geçtiğimiz günlerde Göztepe'den sağ bek Yusuf Talum'u da kiralamıştı. İki kulüp arasındaki sıcak diyalog sayesinde Göztepe'nin sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Yaşadığı talihsiz sakatlıklar yüzünden Göztepe fazla forma şansı bulamayan 26 yaşındaki savunma oyuncusu geçen sezon 1. Lig ekibi Adanaspor'da kiralık olarak forma giymişti.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ