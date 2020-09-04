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Menemenspor Udo'nun peşinde

Gölcü arayışlarını sürdüren Menemenspor'un Kups Kuopio takımında forma giyen Nijeryalı Aniekpeno Udo ile görüştüğü ifade edildi.

Menemenspor Udo'nun peşinde

DHA

04.09.2020, 16:25 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020,16:29

TFF 1'inci Lig'de Afyonkarahisar kampını noktalayan Menemenspor, transferde gözünü Finlandiya Ligi'ne çevirdi. Golcü arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların Kups Kuopio takımında forma giyen Nijeryalı Aniekpeno Udo ile görüştüğü ifade edildi. Kuopio'dan ayrılmaya hazırlanan 23 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve Menemenspor'un transferi en kısa sürede noktalayacağı ifade edildi. Norveç'te Viking ve Lavanger, İsveç'te Ljungskile takımlarından da oynayan Udo, geçen sezon Kuopio'da 19 maçta 5 gol attı. Menemenspor, Afyon'da Altay'la oynadığı özel karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Menemen'de Arnavut kaleci Gentian Selmani'nin Süper Lig ekibi BŞB Erzurumspor'a transferi için resmi imzaların atılması bekleniyor.

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