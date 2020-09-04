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Haberler Spor Sırbistan-Türkiye maçını Aleksei Kulbakov yönetecek

-Türkiye maçını yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın ile 6 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Belaruslu hakem yönetecek.

Sırbistan-Türkiye maçını Aleksei Kulbakov yönetecek

04.09.2020, 14:15 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020,14:32

Uluslar Ligi 3. Grup karşılaşmalarına Macaristan mağlubiyetiyle başlayan A Milli Futbol Takımımız ikinci maçında Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. 6 Eylül'de deplasmanda oynanacak olan mücadelenin hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, milli takımın Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmada Aleksei Kulbakov görev yapacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.

Sırbistan ile Türkiye arasındaki karşılaşma TSİ 21.45'te Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak.

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