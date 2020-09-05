Aliağa FK 3. lig aşkıyla

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Aliağas-por FK, yeni sezona 3. Lig parolasıyla hazırlanır-ken transferde bombaları patlat-tı. Teknik direktörlüğe geçen sezon Bergama Belediyespor'u şampi-yon yapan Hakan Şapçı'yı ve sportif direktörlüğe Burak Akyıldız'ı geti-ren sarı-siyahlılar, iç transferde Arda Saltan, Berk Baran, Doğacan Diker, Enes Yıldırım, Muzaffer Özcanlı, Gök-han Sipki, Akın Alkan, Coşkun Kılıç ve Selim Kartal'la yollarını ayırırken, Erkan Güvercin, Osman Buğra Uysal ve Uğur Karakoç'la nikah tazeledi.

İMZALAR KONUŞTU

Aliağa FK, dış transferde rotasını geçen sezon BAL 8. Grup'ta şampiyon olan Bergama Belediyespor'a çevirdi. Sarı-siyahlılar, Bergama'dan 21 yaşın-daki kaleci Alper Özdemir, 29 yaşın-daki kaleci Ömer Can, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Bahri Yıldırım, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Ersin Aslantoğ, 33 yaşındaki forvet oyuncusu Çağrı Tekin, 29 yaşındaki forvet oyun-cusu Osman Atalay Demirtaş'ı kadro-suna kattı. Şampiyon olacak bir kadro kurmak için çalışmalarını yürüten Ali-ağa FK yönetimi, Aydın Yıldızspor'dan 21 yaşındaki sağ bek Raşit İlçebaylık, Anadolu Üniversitesi'nden 22 yaşındaki sol bek Suat Gündüz, Çiğli Belediyes-por'dan 23 yaşındaki stoper Atamert Yavuz, Eşmekaya Sultanhanıspor'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Ulusoy, Mardin BŞB Başak'tan 28 yaşındaki sağ bek Yusuf Kılıç, Kızıl-cabölükspor'dan 28 yaşındaki stoper Semih Durmuş, Çırpangücü'nden 24 yaşındaki Enes Bakkal ve Belediye Kütahyaspor'dan 26 yaşındaki Abdür-rahim Dağ'ı kadrosuna katarak gövde gösterisi yaptı.



BAŞKAN UMUTLU

ALİAĞASPOR FK Başkanı Kamil Önal, "Yeni sezon için tüm hazırlıklarımız devam ediyor. Kadromuzu güçlendirmek adına şu ana kadar 3'ü iç, 14'ü dış transfer olmak üzere 16 yıldız oyuncuyu takımımıza kazandırdık. Aliağa'yı profesyonel liglerde temsil etmek istiyoruz. Gelecek sezon şampiyon olmak için hazırlanıyoruz. Bu sezon yeşil sahalarda güçlü bir kadro ile yer alacak. Yönetimimizle, kadromuzla, taraftarımızla yeni sezonu bekliyoruz" dedi.

SERVET SARUN