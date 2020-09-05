Çiğli Belediye ‘İmam’a teslim

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Çiğli Belediyespor, yeni sezon öncesinde takımı İmam Aydemir'e emanet etti. Kırmızı-siyahlı yönetim, uzun yıllar takımda görev alan ve geçtiğimiz sezon öncesinde A takım teknik sorumluluğu görevinden ayrılan İmparator lakaplı 49 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Aydemir'le sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör İmam Aydemir ile anlaşma sağlamıştır. Geçmiş yıllarda da takımımızda görev alan değerli hocamıza tekrar hoşgeldin diyor, kırmızı-siyahlı forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi. Antrenörlük kariyerine 2008 yılında Çiğli Belediyespor'da başlayan Aydemir, 2014-2019 yılları arasında Çiğli'nin başında çıktığı 123 karşılaşmada 69 galibiyet, 34 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.

SERVET SARUN