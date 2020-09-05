Menemen’de golcü harekatı

EKOL Göz Menemenspor, forvet hattına takviye yapmak için Finlandiya Ligi'ni mercek altına aldı. Sarı-lacivertliler, Finlandiya'nın Kups Kuopio kulübünde oynayan Nijeryalı Aniekpeno Udo'yu listesine ekledi. Kuopio'dan ayrılmaya hazırlanan 23 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve Ekol Göz Menemenspor'un transferi en kısa sürede noktalayacağı ifade edildi. Norveç'te Viking ve Lavanger, İsveç'te Ljungskile takımlarından da oynayan Udo, geçen sezon Kuopio'da 19 maçta 5 gol attı. Ekol Göz Menemenspor'un teknik patronu Cenk Laleci, Afyon kampından taraftarlarına mesaj yolladı.



LALECİ: BİZE GÜVENSİNLER

LALECİ, "Bu sezonda da bize güvensinler. Menemen için en iyisini yapmaya çalışacağız. Geçen sezon yakaladığımız başarının üstüne koymak için sahada olacağız.Tek amacımız güzel futbol oynayan Menemen izletmek" dedi.