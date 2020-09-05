  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Menemen’de golcü harekatı

Menemen’de golcü harekatı

Menemen’de golcü harekatı
Giriş Tarihi: 5.9.2020

EKOL Göz Menemenspor, forvet hattına takviye yapmak için Finlandiya Ligi'ni mercek altına aldı. Sarı-lacivertliler, Finlandiya'nın Kups Kuopio kulübünde oynayan Nijeryalı Aniekpeno Udo'yu listesine ekledi. Kuopio'dan ayrılmaya hazırlanan 23 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve Ekol Göz Menemenspor'un transferi en kısa sürede noktalayacağı ifade edildi. Norveç'te Viking ve Lavanger, İsveç'te Ljungskile takımlarından da oynayan Udo, geçen sezon Kuopio'da 19 maçta 5 gol attı. Ekol Göz Menemenspor'un teknik patronu Cenk Laleci, Afyon kampından taraftarlarına mesaj yolladı.

LALECİ: BİZE GÜVENSİNLER
LALECİ, "Bu sezonda da bize güvensinler. Menemen için en iyisini yapmaya çalışacağız. Geçen sezon yakaladığımız başarının üstüne koymak için sahada olacağız.Tek amacımız güzel futbol oynayan Menemen izletmek" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen’de golcü harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA