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Lazio ile anlaştı

Fenerbahçeli futbolcu , Lazio ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Muriç, transferin önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanmasının ardından 'ya gidecek.

Vedat Muriç Lazio ile anlaştı

DHA

05.09.2020, 23:55

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, Lazio ile anlaşmaya vardı. Bir süredir transfer görüşmelerini sürdüren Vedat Muriç, İtalyan temsilcisi ile resmi anlaşmaya vardı. Rize ekibinden 3.5 milyon Euro'ya sarı-lacivertli ekibe dahil olan Muriç, 17.5 milyon Euro karşılığında Lazio ile el sıkıştı.

Sarı-lacivertliler, Kosovalı golcünün sonraki satışından ise yüzde 5 pay alacak. Muriç, transferin önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanmasının ardından İtalya'ya gidecek.

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