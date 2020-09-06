Bergama iş bitiriyor

Şampiyon olarak bir sezon sonra 3. Lig'e döndükten sonra transfer çalışmalarına gecikmeli başlayıp geçen hafta imzaları üst üste attıran Bergama Belediyespor, iki genç oyuncuyu daha renklerine bağladı. Kırmızı-lacivertli yönetim, Kasımpaşa'dan 19 yaşındaki sol kanat Batuhan Dıraga ile sözleşme imzalarken, Turgutluspor'dan 21 yaşındaki forvet Mustafa Yılmaz'ı da 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 2018'de Kasımpaşa'da profesyonel imzayı atan Batuhan, kupada 4 maça çıktı, U-21 Ligi'nde 39 maçta attığı 16 golle yıldızlaştı. Manisaspor altyapısında da oynayan, 2018'de Turgutluspor'la profesyonel sözleşme imzalayan Mustafa, 3. Lig'de 25 maça çıkıp 1 gol attı, kupada 4 maçta 2 gol kaydetti.

TRANSFERDE 7 FUTBOLCU GELDİ

Batuhan ve Mustafa'yla sözleşme imzalayan Bergama, 7 takviye yapmış oldu. Kırmızı-lacivertliler, 24Erzincan'dan 33 yaşındaki forvet oyuncusu Ali Öztürk ile 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Halil Yılmaz, Gölcük'ten 34 yaşındaki defans oyuncusu Volkan Özcan, Payas'tan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Pehlivan ve Eyüp'ten 30 yaşındaki defans oyuncusu Ali Aydın'ı almıştı.

ÜMİT YÖNEY