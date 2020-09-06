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Haberler Spor Manisa FK kalesi geçit vermeyecek

FK kalesi geçit vermeyecek

Manisa FK kalesi geçit vermeyecek
Giriş Tarihi: 6.9.2020

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde Afyonkarahisar kampında yoğun bir tempoyla çalışan siyah-beyazlılarda kalecilerin performansı dikkat çekiyor. Kaleci antrenörü Temel Domaçoğlu öncülüğünde sıkı bir antrenman temposundan geçen kaleciler Ömer Kahveci, Yusuf Balcı, Yağızcan Akyürek ve Samet Karabatak yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıyor. 'Manisa kalesi düşmez' diyen tecrübeli eldiven Ömer, "Geçen sezon kapısından döndüğümüz 1. Lig'e bu yıl direkt olarak çıkacağız" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK

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