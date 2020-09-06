Menemen inançlı

TFF 1. Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyon kampını tamamlayan Ekol Göz Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, camiaya umut dağıttı. Afyon kampını değerlendiren genç teknik adam takımın son durumundan memnun olduğunu ifade etti. Lalaci, "Geçen sezon tarihimizde ilk kez mücadele ettiğimiz 1'inci Lig'de başarılı olduk. Hedefimiz Play-Off'tu. Buna çok yaklaştık. Ancak amacımıza ulaşamasak da bu bizim başarısız olduğumuzu göstermez. Bu sezon yine gözümüz ligin en yukarılarında olacak" şeklinde konuştu.

'MENEMEN BİR MARKA'

Bu sezon Birinci Lig'de Play-Off hedefini ıskalamayacaklarını belirten Laleci sözlerini şöyle sürdürdü: "Menemenspor önemli bir markadır. Bu sezona çok daha güçlü gireceğiz. İnanıyorum ki geçen sezonun üstüne koyacağız. Camiamıza ve taraftarımıza güzel bir sene yaşatacağız. Mevcut kadromuzda parlamaya hazır birçok genç oyuncumuz var. Burası bir vitrin. Bizler gençlerimize çok değer veriyoruz. Şu an kaliteli bir ekibimiz var. Transferlerimiz olacaktır" dedi.