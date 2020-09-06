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Sırbistan - Türkiye I CANLI

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 2. maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde Türkiye ve Sırbistan'ın ilk 11'leri belli oldu.

06.09.2020, 21:09