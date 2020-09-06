Turgutlu potada takviye yapıyor

Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Turgutlu Belediyespor transfere doymuyor. Kırmızı-siyahlılar, son iki yılı Amerika'da kolej ligi takımlarından Casper College de geçiren Nazlı Bayazıt ile sözleşme imzaladı. Turgutlu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz katıldı. Basketbola Mersin BŞB'de başlayan 1999 doğumlu Nazlı, aynı takımla 3 sene 1. Lig'de mücadele etti. Kısa forvet pozisyonunda oynayan Nazlı daha sonra Amerika'dan kazandığı basketbol bursu ile Casper College'a kabul edildi. Son iki yılını Amerika'da D1 Ligi'nde geçiren Nazlı Bayazıt eğitimini tamamlayıp iki ay önce yurda döndü.

KADROYA ÖNEMLİ BİR TRANSFER

Önemli bir oyuncuyu takıma kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirten Fırat Honaz, "Nazlı uzun zamandır gündemimizde olan bir oyuncuydu. Sonunda anlaşmaya vardık. Nazlı ile birlikte ligin önemli takımlarından biri haline geldiğimizi düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta çalışmalarımıza başlamayı düşünüyoruz. Pandemi nedeniyle oyuncularımız uzun zamandır idman yapmıyor. Bu arayı kapatmak için çalışmalarımıza biraz erken başlayacağız" dedi. Turgutlu Belediyespor'un kendisine bir proje sunduğunu belirten Nazlı ise, "Farklı takımlardan da teklifler aldım. Beni çok isteyen Turgutlu'yu seçtim. Hedefleri olan bir takıma geldiğim için çok mutluyum"şeklinde konuştu.

İLKER UYAR