Denizli Basket Bolu’da güçleniyor

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Denizli'de tamamlayan ve Süper Lig umudu doğan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ikinci etap için Bolu Koru Otel'de kampa girdi. Yeşilmavililer, hazırlık maçları ve turnuvalar nedeniyle yaşanacak yoğun tempo öncesi Bolu'da kampa girdi. Başantrenör Şahin Ateşdağlı, yeni sezon öncesı sıkı bir tempoda çalıştıklarını söyledi. Ateşdağlı, "Yeni sezona iddialı hazırlanıyoruz. Süper Lig veya TBL fark etmez. Biz işimize bakacağız" diye konuştu. Denizli Basket, 10-12 Eylül tarihleri arasında Denizli'de düzenlenecek olan Hotel Angel's Park Hazırlık Turnuvası ve 17-19 Eylül'de ise 12. Final Basketbol Turnuvası'nda boy gösterecek, 27 Eylül- 4 Ekim'de Ankara'da Federasyon Kupası'na katılacak.

SEBAHATTİN ALP