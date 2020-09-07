  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Denizli Basket Bolu’da güçleniyor

Basket Bolu’da güçleniyor

Denizli Basket Bolu’da güçleniyor
Giriş Tarihi: 7.9.2020

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Denizli'de tamamlayan ve Süper Lig umudu doğan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ikinci etap için Bolu Koru Otel'de kampa girdi. Yeşilmavililer, hazırlık maçları ve turnuvalar nedeniyle yaşanacak yoğun tempo öncesi Bolu'da kampa girdi. Başantrenör Şahin Ateşdağlı, yeni sezon öncesı sıkı bir tempoda çalıştıklarını söyledi. Ateşdağlı, "Yeni sezona iddialı hazırlanıyoruz. Süper Lig veya TBL fark etmez. Biz işimize bakacağız" diye konuştu. Denizli Basket, 10-12 Eylül tarihleri arasında Denizli'de düzenlenecek olan Hotel Angel's Park Hazırlık Turnuvası ve 17-19 Eylül'de ise 12. Final Basketbol Turnuvası'nda boy gösterecek, 27 Eylül- 4 Ekim'de Ankara'da Federasyon Kupası'na katılacak.

SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli Basket Bolu’da güçleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA