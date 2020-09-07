Edremitli güreşçi Gökçe çok iddialı

Edremit'te, geçtiğimiz yıl güreşe başlayan Gökçe Ağar, Yasemin Adar'ı örnek aldığını anlattı. 20 yaşındaki Ağar, Rusya'da düzenlenecek Uluslararası Dmitry Korkin Güreş Turnuvası'na hazırlandığını söyledi. Edremit'te liseyi bitiren Gökçe Ağar, milli güreşci Fevzi Çakmar'ın teşviki ile güreşe başladı. Güreş yüzünden üniversite hayalini erteleyen Ağar, Yasemin Adar gibi şampiyon kadın güreşçi olmak istediğini söyledi. Her gün antrenman yaptığını anlatan Gökçe Ağar, "Fevzi Çakmar hocamın ekibinde güreşe başladım. Güreşte başarılı olabilmek için kazanmama rağmen üniversiteye gitmedim. Üniversite hayalimi erteledim. Kendime şampiyon Yasemin Adar'ı örnek aldım. Amacım Rusya'da şampiyon olmaktır" diye konuştu.

SERVET SARUN