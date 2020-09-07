  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Edremitli güreşçi Gökçe çok iddialı

Edremitli güreşçi Gökçe çok iddialı

Edremitli güreşçi Gökçe çok iddialı
Giriş Tarihi: 7.9.2020

Edremit'te, geçtiğimiz yıl güreşe başlayan Gökçe Ağar, Yasemin Adar'ı örnek aldığını anlattı. 20 yaşındaki Ağar, Rusya'da düzenlenecek Uluslararası Dmitry Korkin Güreş Turnuvası'na hazırlandığını söyledi. Edremit'te liseyi bitiren Gökçe Ağar, milli güreşci Fevzi Çakmar'ın teşviki ile güreşe başladı. Güreş yüzünden üniversite hayalini erteleyen Ağar, Yasemin Adar gibi şampiyon kadın güreşçi olmak istediğini söyledi. Her gün antrenman yaptığını anlatan Gökçe Ağar, "Fevzi Çakmar hocamın ekibinde güreşe başladım. Güreşte başarılı olabilmek için kazanmama rağmen üniversiteye gitmedim. Üniversite hayalimi erteledim. Kendime şampiyon Yasemin Adar'ı örnek aldım. Amacım Rusya'da şampiyon olmaktır" diye konuştu.

SERVET SARUN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Edremitli güreşçi Gökçe çok iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA