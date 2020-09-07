Fethiye’ye Süper Lig umudu

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'nun, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in başvurusunu kabul etmemesinden sonra Türkiye Basketbol Federasyonu, Basketbol Süper Ligi için yeniden katılım süreci başlattığını duyurdu. Bu durumda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ve Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ile birlikte bütün Türkiye Basketbol Ligi takımlarına şans doğdu. TBF, 18 Eylül 2020 tarihine kadar Basketbol Süper Ligi Katılım Esasları Talimatı kapsamında başvuruda bulunabileceklerinin bildirilmesine karar verdi. Bunun üzerine Fethiyespor 1933 Grubu, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edebilmesi için destek kampanyası başlattı. 'Pamuk eller cebe' sloganıyla yola çıkan lacivert-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada Fethiye'ye çağrılarını yüksek sesle dile getiriyor.

ERDOĞAN CANKUŞ