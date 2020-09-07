Tisserand bitiyor

Fenerbahçe'de savunmaya takviye için düşünülen Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand konusunda büyük aşama kaydedildi. Almanya basını gelişmeleri doğrularken Kongolu stoperin sarı-lacivertli ekibe çok yakın olduğu bildirildi. Alman ekibinin 27 yaşındaki savunmacıyı yeni sezon kadrosunda düşünmediği belirtilirken bu hafta resmi adımların atılacağı bildirildi. Vedat Muriç'in Lazio'ya satılmasının ardından bu transferde de somut adımların atılacağı iddia ediliyor.

23 MAÇTA 1 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon Alman ekibi Wolfsburg ile toplamda 23 resmi karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki başarılı oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol attı, 2 de asist yaptı. Bu arada Kanarya'nın bu sezon kadroda düşünmediği isimler arasında yer aldığı öne sürülen Nabil Dirar'ın da geleceği halen merak konusu. 34 yaşındaki deneyimli futbolcunun sözleşmesinin feshi konuşulurken tarafların orta yolu bulması halinde açıklamanın birkaç gün içerisinde yapılacağı kaydedildi. Son 4 sezondur Fener forması giyen oyuncu Fransa'nın Monaco kulübünden transfer edilmişti.