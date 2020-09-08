Hakemi vurdu diskalifiye oldu

Dünya 1 numarası Novak Djokovic, Amerika Açık'a hakem kararıyla veda etti. Sırp tenisçi Novak Djokovic, Amerika Açık 4. Tur maçında attığı topun çizgi hakemine gelmesi sonucu turnuvadan ihraç edildi. Olay, turnuvanın dördüncü tur maçının ilk seti oynanırken yaşandı. Djokovic, İspanyol rakibi Pablo Carreno Busta karşısında seti 6-5 geride götürüyordu. Maç sırasında sinirlenen Djokovic, cebinden çıkardığı topu arkasına doğru raketiyle vurarak fırlattı. Top, çizgi hakeminin soluk borusuna isabet etti. Soluğu kesilen hakem, bir süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalktı. Olayın ardından uzun bir değerlendirme yapan hakemler Djokovic'in diskalifiye edilmesine karar verdi. Djokovic yaşananlar nedeniyle özür diledi.