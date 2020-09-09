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Şampiyonlar kupası Fener’in

Sarı-lacivertliler, AXA Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında temsilcisi ’u 3-1’lik skorla mağlup ederek 4. kez kupanın sahibi oldu.

Şampiyonlar kupası Fener’in
Giriş Tarihi: 9.9.2020

Fenerbahçe HDI Sigorta, AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında İzmir temsilcisi Arkas Spor'u 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Bursa TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu´nda oynanan zorlu randevunun ilk setine etkili başlayan Fenerbahçe HDI Sigorta bu bölümü 25-15´lik skorla geçti. İkinci sette direnç gösteren Arkas Spor, Efe Mandıracı´nın başarılı oyunu ile bu seti 25-20 kazanarak maça denge getirdi. Son derece çekişmeli geçen üçüncü sette, Nicholas Hoag ve Oliva Hidalgo´nun oyunuyla hakimiyeti elinde tutan sarı-lacivertliler, bu sette yeniden üstünlük kurarak 25-20'lik sonuçla durumu 2-1'e getirdi. 4. sette de üstün olan Fenerbahçe HDI Sigorta, seti yine 25-20 aldı ve maçı da 3-1 kazanarak kupanın sahibi oldu. Kanarya, böylelikle 4. kez kupayı müzesine götürdü.

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