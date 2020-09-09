Ümraniyespor’da korona virüs soku

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da korona virüs şoku yaşanıyor. İstanbul ekibinde yönetim, takımda 7'si futbolcu olmak üzere 14 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulübün açıklamasında, "Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalışanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.