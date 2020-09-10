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Haberler Spor Manisa FK’nın Afyonkarahisar kampı tamamlandı

FK’nın kampı tamamlandı

2020-2021 sezonu hazırlıklarını Afyon'da sürdüren Futbol Kulübü, hazırlıklarını tamamladı. Kampın ardından izne çıkan takım, 13 Eylül Pazar günü toplanacak.

Manisa FK’nın Afyonkarahisar kampı tamamlandı

10.09.2020, 13:42 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020,13:45

Manisa Futbol Kulübü, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdürdüğü Afyonkarahisar kampı tamamlandı.

Ayfonkarahisar kampının ardından izne çıkan Manisa FK, 13 Eylül Pazar günü toplanacak. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 1. hafta mücadelesinde 20 Eylül Pazar günü saat 15.30'da deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübü, hazırlıklarına Halil Onultmak Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.

İHA

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