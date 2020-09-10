Menemen’de hedef Harmon

TFF 1. Lig'in açılış maçında yarın kendi sahasında Altınordu'yu konuk edecek olan Ekol Göz Menemenspor'da forvet oyuncu arayışı sürüyor. Sarı-lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek için listesine Arnavutluk ekibi KF Laçi'de oynayan Van Dave Harmon'u aldı. Liberyalı 24 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon kiralık olarak Kosova temsilcisi KF Feronikeli Drenas'ta forma giydi, başarılı bir sezon geçirdi.

VAN DAVE HARMON TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Bonservisi KF Laçi'de bulunan Van Dave Harmon ile temasa geçildiği ve futbolcunun İzmir ekibinde forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Futbola ülkesi Barrack YC kulübünde başlayan 24 yaşındaki genç futbolcu Van Dave Harmon, Diambars, Metta, Znojmo, Drenica, KF Laçi ve son olarak da KF Feronikeli Drenas takımlarında oynadı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ