Nihat Özdemir’den vergi müjdesi geldi

TFF Başkanı Nihat Özdemir, pandemi nedeniyle maddi olarak çıkmaza giren profesyonel lig takımlarına vergi müjdesi verdi. Özdemir, transferlerin tescilinde SGK ve vergi borçları yükümlülüğünün bu transfer dönemi için kaldırıldığını açıkladı. Özdemir, "Kaynakları büyütürken denetimleri de asla ihmal etmeyeceğiz. Daha önce kamuoyuna ilan ettiğimiz gibi, TFF 1. Lig'in ardından önümüzdeki yıllarda önce 2. Lig, sonra da 3. Lig'e harcama limitleri getireceğiz" dedi.

YENİ SPONSOR MİSLİ.COM

Bu arada TFF, Misli.com ile sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Demirören Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören katıldı. Anlaşmaya göre, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, "Misli.com 2. Lig" ve "Misli. com 3. Lig" adlarıyla anılacak. Altı farklı grupta toplamda 106 takımın mücadele ettiği liglerde her hafta belli sayıda maç dijital platformlardan canlı yayımlanacak.